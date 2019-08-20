Алексей Навальный вышел на свободу

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утром в пятницу вышел из спецприемника после отбытия 30-дневного административного ареста, сообщает Дойче велле.

Обращаясь к журналистам, Навальный поблагодарил всех "смелых людей, которые выходили на акции протеста" и выразил поддержку всем тем, кто сейчас находится под арестом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщила, что возле спецприемника с утра находились полицейские, но они не стали задерживать оппозиционера.