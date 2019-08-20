В Армении перевернулся грузовик с военными есть пострадавшие
В Армении в Тавушской области близ села Баганис, вблизи одной из воинских частей, перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ 66, перевозивший военнослужащих.
Как пишет сайт shamshyan.com, в грузовике находились 11 военнослужащих-контрактников. Некоторые выбрались сами, другим же помогли сослуживцы и подоспевшие сотрудники МЧС.
Обстоятельства аварии на месте выясняют представители правоохранительных органов, сообщает Sputnik Армения. Другие подробности не приводятся.