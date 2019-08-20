Nar стал лидером по индексу лояльности клиентов

По итогам прошедшего полугодия Nar удалось еще больше расширить свою сеть. Оператор мобильной связи установил 490 новых базовых станций за последние шесть месяцев. В настоящее время количество базовых станций 4G Nar превышает 2140, количество базовых станций 3G превышает 2700. Таким образом, Nar стал оператором мобильной связи с самой большой сетью 4G в стране. В результате работ, направленных на улучшение сети, сеть Nar была улучшена не только в столице, но и в регионах страны. В настоящее время 53 региона обеспечены базовыми станциями 4G.

Так, активная абонентская база увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время количество пользователей мобильного оператора приближается к 2,3 миллиона.

Благодаря стремительной установке новых базовых станций по всей стране количество пользователей 4G увеличилось на 96%. Количество пользователей смартфонов среди абонентов Nar увеличилось на 17%. В целом, количество пользователей смартфонов среди абонентов выросло на 15% в регионах и на 18% в Баку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам полугодия, в которой приняли участие представители средств массовой информации, генеральный директор Azerfon Гуннар Панке отметил, что Nar добился значительных результатов за последние шесть месяцев: одна из наших основных целей состоит в том, чтобы достичь наилучшего качества обслуживания клиентов и обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту на высоком уровне. Мы успешно осуществили свою стратегию, ориентированную на клиентов, и достигли повышенного уровня удовлетворенности клиентов в сильной конкурентной среде, наблюдаемой на рынке мобильной связи Азербайджана. Благодаря высокому качеству обслуживания, которое мы предоставляем нашим клиентам, Nar стал первым среди мобильных операторов по индексу лояльности клиентов впервые за два года.

Nar также продолжает предоставлять своим абонентам высококачественное и быстрое обслуживание с помощью колл-центра, веб-сайта nar.az и социальных сетей. Таким образом, за последние 6 месяцев через социальные сети оператора мобильной связи было получено более 115 000 абонентских запросов. На 94,7% запросов, полученных через социальные сети, были даны ответы в течение одной минуты.

В течение шести месяцев 2019 года оператор мобильной связи представил тарифный план CavanNar, который позволяет клиентам пользоваться двойным Интернетом и общаться еще больше, а также выгодные роуминговые пакеты для абонентов, путешествующих за рубеж.