Эрдоган: Антитурецкие санкции вредят самому Евросоюзу

«В Восточном Средиземноморье не может быть осуществлен ни один проект, игнорирующий Турцию или Турецкую Республику Северного Кипра», - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Турция продолжит разведку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром в Анкаре.

По словам Эрдогана, «те, кто вчера пытался захватить остров, пролив кровь турок-киприотов, сегодня пытаются достичь той же цели посредством политических и экономических атак».

«Евросоюз, который объявил, что принял так называемые меры... наносит вред не нам, а себе. Мы продолжаем геологоразведочные работы и будем делать это с неизменной решимостью», — сказал турецкий глава, передает Agence France-Presse.

В начале мая турецкое буровое судно «Фатих» начало геологоразведочные работы на шельфе у берегов Кипра. Власти Турции заявили, что эта территория находится в пределах континентального шельфа страны, которая не признает требования греков-киприотов.