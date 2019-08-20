Турция продала Украине тысячи единиц стрелкового оружия

Согласно информации, пистолеты-пулеметы MP-5 производятся по лицензии Heckler & Koch на турецком предприятии MKEK. По словам директора турецкого завода Али Гюмюша, в ближайшее время в Украину отправится еще две тысячи пистолетов-пулеметов данного типа.

"Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину две тысячи единиц... Две тысячи единиц еще отправим", - заявил Гюмюш, добавив, что компания MKEK имеет лицензию Heckler & Koch на производство пистолетов-пулеметов MP-5 различных модификаций с 1984 года.

О перевооружении подразделений Нацполиции Украины на пистолеты-пулеметы Heckler & Koch МР-5 было заявлено в мае этого года, после презентации оружия. Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что перевооружение полицейских с автоматов Калашникова на пистолеты-пулеметы МР-5 проводится в рамках реформирования правоохранительных органов и является приоритетным.

9-мм пистолет-пулемет Heckler & KochMP-5 стоит на вооружении преимущественно отрядов сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира.