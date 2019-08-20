Жители армянского курортного города Джермук встретили приехавшего сюда премьера Никола Пашиняна акцией, в ходе которой протестовали против эксплуатации Амулсарского месторождения. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Вышедший к протестующим армянский премьер заявил, что осведомлен о протестных настроениях местных жителей, об их позиции по месторождению.

После слов премьера, что в этом вопросе следует тщательно разобраться, толпа принялась скандировать: "Амулсар без рудника". Увидев это, Пашинян удалился.

Протестующие вновь настигли премьера, когда он попытался по отдельности побеседовать с горожанами, заходя в их дома.

Издание отмечает, что демонстранты буквально преследовали армянского премьера по пятам.