В Джермуке Пашиняна встретили акцией протеста видео
Жители армянского курортного города Джермук встретили приехавшего сюда премьера Никола Пашиняна акцией, в ходе которой протестовали против эксплуатации Амулсарского месторождения. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Вышедший к протестующим армянский премьер заявил, что осведомлен о протестных настроениях местных жителей, об их позиции по месторождению.
После слов премьера, что в этом вопросе следует тщательно разобраться, толпа принялась скандировать: "Амулсар без рудника". Увидев это, Пашинян удалился.
Протестующие вновь настигли премьера, когда он попытался по отдельности побеседовать с горожанами, заходя в их дома.
Издание отмечает, что демонстранты буквально преследовали армянского премьера по пятам.