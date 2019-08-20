Ах да, в заявлении еще говорится, что «группа рассмотрела планирование следующей министерской встречи С5 + 1 и отметила текущие мероприятия в рабочих группах С5 + 1 по безопасности, экономическим связям и окружающей среде». Естественно, все это - с целью борьбы за все хорошее против всего плохого, «для решения проблем региональной безопасности и содействия миру и процветанию в Центральной Азии и соседнем Афганистане».

Вот и в этот раз все выглядело до приторности формально и казенно настолько, что, читая отчеты об этом мероприятии, неудержимо тянуло прерваться и глотнуть свежего воздуха. Судите сами, какой интерес может вызвать встреча, итоговое заявлении участников которой содержит такие вот канцелярские обороты: «Участники подтвердили свою поддержку платформы взаимодействия C5 + 1 как ценного форума для совместного обсуждения и решения общих проблем, а также для укрепления суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии».

Его первые мероприятия декларативностью повестки, отсутствием конкретики и запротоколированностью каждого шага создавали впечатление, что перед нами - очередная тусовка «про Центральную Азию». Такая, знаете ли, имитация бурной деятельности, позволяющая дипломатам как-то оправдывать свои высокие оклады, а освещающим и комментирующим ее журналистам и экспертам - заработать на масло и чайную ложку икры для бутерброда.

Уже три года без малого нет более странного - и этой странностью интригующего окружающих - внешнеполитического мероприятия, чем формат С5+1, само название которого напоминает запись одного из ходов шахматной партии.

Такое впечатление, что все эти почтенные и, безусловно, уважаемые люди - заместитель министра по политическим вопросам США Дэвид Хейл, министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - просто решили отдохнуть, устроив ни к чему не обязывающие посиделки в казахстанской столице.

Вроде бы, все очевидно. У Вашингтона сегодня нет особого интереса к Центральной Азии, если это не связано с Афганистаном, а главное - нет ресурсов и необходимости для расширения здесь своего присутствия. В США, в целом, смирились с тем, что регион стал сферой влияния Китая, Пекин отсюда не «подвинуть». Волонтерская деятельность Москвы как гаранта военно-политической стабильности региона тоже озабоченности или каких-то других негативных реакций не вызывает и вызовов интересам Америки не формирует.

Так что тревожные, мягко говоря, ожидания российских экспертов и дипломатов от формата С5+1 и соответствующие причитания по этому поводу мало оправданы - повода пока нет, можно зажигательно исполнять лезгинку и «Калинку».

Но и расслабляться особо не стоит. Да, секретариат С5 + 1 расположен в Государственном департаменте в Вашингтоне, где сидят диспетчеры, по иному их не назовешь: собирают мнения дипломатических ведомств государств Центральной Азии, координируют совместные действия и организуют документооборот. Словом, нынешняя система управление внутри формата здорово напоминает систему связи в Красной Армии периода Великой Отечественной войны - два соседних фронта, две соседние армии, а то и два корпуса - обмениваются информацией через Москву, напрямую - никак.

Но при всей рыхлости и даже странности этого формата в последнее время у него наметилась тенденция. И не одна. Во-первых, все более очевидным становится стремление Вашингтона «пристегнуть» к Центральной Азии Афганистан, сбросив на регион решение некоторых проблем этой страны. Именно с этой целью в повестке нынешнего собрания было обсуждение вопросов оказания содействия восстановлению Афганистана. Ташкент уже включился в эту работу, причем неожиданно для всех показал очень положительные результаты.

Во-вторых, похоже, что Нур-Султан все более уверенно воспринимает С5+1 как уникальную возможность продвигать именно свою региональную программу, при этом - опираясь на авторитет США. То есть, у казахстанской дипломатии появился реальный шанс занять место модератора в диалоге Америка-Центральная Азия. Позиция весьма выгодная, что и говорить, сулит определенные политические и экономические преференции и, соответственно - совсем другой, более весомый статус Казахстана на международной арене.

Поэтому, при всех своих недостатках формат С5+1 все же заслуживает пристального внимания. Хотя бы потому, что этот «ребенок» вполне может достаточно быстро преодолеть младенческую немощь. И под опекой США и Казахстана вырасти в фактор, играющий серьезную роль в центральноазиатских раскладах. При том, разумеется, условии, что местные участники этого формата, сочтя свои ожидания от него бесполезными, не махнут на него рукой раньше. Как это с многообещающими инициативами в регионе уже бывало.