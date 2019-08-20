Нетаньяху развязал руки военным против Ирана

"Я нигде не предоставляю Ирану иммунитет, Иран - государство, которое поклялось уничтожить Израиль. Он пытается создать базы против нас повсюду: в самом Иране, в Ливане, в Сирии, в Ираке, в Йемене", - сказал премьер в интервью Девятому каналу израильского телевидения,

На вопрос ведущего, действует ли Израиль против иранских сил в Ираке, Нетаньяху сказал: "Мы действуем на многих театрах военных действий против государства, которое стремится уничтожить нас, я дал силам безопасности приказ и оперативную свободу делать все необходимое, чтобы сорвать эти заговоры со стороны Ирана".

Накануне руководство шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" обвинило ВВС США в том, что они позволили израильским беспилотникам нанести во вторник удары по лагерю Ас-Сакр на юге иракской провинции Салах-эд-Дин, где 12 августа произошел еще один взрыв. Как отмечает издание Asharq Al-Awsat, не исключено, что этот объект атаковал тогда израильский истребитель F-35. Кроме того, издание напоминает, что 28 июля неизвестные самолеты совершили налет на базу Ашраф, расположенную в 40 км к северо-востоку от Багдада. По сведениям издания, в ходе атаки были уничтожены доставленные туда ранее иранские баллистические ракеты и беспилотники.