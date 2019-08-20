Зеленский: Крым должен быть возвращен Украине

Киев занимает жесткую позицию по вопросу Крыма, которая состоит в том, что эта территория должна быть возвращена Украине. Об этом заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций, передает ТАСС.

"Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим", - сказал президент. Зеленский добавил, что у него нет сомнений в том, что это произойдет.

Он заявил, что кроме поддержки международных друзей Киев и сам должен делать многое, чтобы вернуть Украине Крым.

Президент также отметил, что в Верховной раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.