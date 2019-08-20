Накануне министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил об оперативной связи между Арменией и Азербайджаном, которая, по его словам, все же продолжает действовать. Таким образом армянский министр намеренно подчеркнул, что в случае необходимости стороны, находящиеся в состоянии войны, связываются друг с другом и стараются решать болезненные вопросы. Об этом говорится в аналитической выкладке центра исследований «Атлас», поступившей в редакцию haqqin.az.

В сентябре 2018 года в Душанбе состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, по итогам которой была достигнута договоренность о налаживании оперативной связи. В ходе встречи Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск, это была вторая встреча президента Азербайджана с армянским премьером в неформальном формате. После встречи Пашинян заявил, что он договорился с президентом Азербайджана о формировании механизма с участием министров обороны для принятия конкретных мер по предотвращению инцидентов и снижению напряженности на границе. По словам Пашиняна, сразу же после встречи с Ильхамом Алиевым он проинформировал об этом лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна, а руководству армянских вооруженных сил отдал соответствующие распоряжения.

С момента формирования превентивного механизма прошел год. Очевидно, что душанбинские договоренности не работают. Хотя в первые четыре месяца после прихода к власти Н.Пашиняна на линии соприкосновения войск было спокойно. Этим самым официальный Баку дал Пашиняну время, и армянский премьер был доволен ситуацией. Однако после Душанбе глава армянского правительства не предпринял никаких шагов, более того со временем его риторика все больше ужесточалась, и в радикализации ситуации доморощенный политик дошел до того, что провозгласил Карабах частью Армении. Естественно, при такой ситуации о жизнестойкости этих договоренностей говорить не приходится.

В таком случае, как может работать коммуникационная линия с Азербайджаном, о которой говорит глава армянского МИД?

Азербайджанская армия и пограничные войска часто меняют позиции, между сторонами ведутся тактические бои, почти ежедневно нарушается режим прекращения огня. Или же армянские военнослужащие переходят линию фронта и сдаются нашим подразделениям. Армения и Азербайджан вернули прежний статус-кво перманентной локальной войны. Соответственно, механизм оперативного реагирования, о котором накануне говорил Мнацаканян, фактически парализован. Похоже, поспешное и неадекватное в сложившейся ситуации заявление Зограба Мнацаканяна рассчитано на внутреннюю аудиторию, и преследует цель успокоить обеспокоенное новой военной сводкой и жертвами армянское общество.