Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик. На соответствующее видео обратила внимание «Российская газета».

Издание пишет, что никогда ранее работа флагмана Воздушно-космических сил (ВКС) России не демонстрировалась так подробно. В частности, в представленном ролике показаны пуски крылатых ракет, поражение наземных целей, дозаправка в воздухе и сопровождение ракетоносца истребителями.

Ту-160 считается самым крупным и тяжелым сверхзвуковым самолетом в мире. Согласно открытым данным, максимальная скорость машины — 2,2 тысячи километров в час, дальность полета — 13,9 тысячи километров, высота — 22 километра, размах крыла — до 56 метров. В Сирии Ту-160 нанес удары по позициям боевиков «Исламского государства» крылатыми ракетами Х-555 (дальность полета до 2,5 тысячи километров) и Х-101 (поражает цели на расстоянии до 7,5 тысячи километров).