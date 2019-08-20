Айдын Керимов, отдел политики 12:59

Парламентские выборы в Грузии запланированы на осень 2020 года. Правящая «Грузинская мечта» рассчитывает до того времени утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов. На пропорциональной системе давно настаивала грузинская оппозиция, и теперь она, наконец, обретает реальность. Проект изменений в избирательную систему представил председатель парламента страны Арчил Талаквадзе. Как считает спикер, внесение задуманных поправок поможет решению многих спорных вопросов.

Главным же нововведением станет количество подписей, необходимых партиям для регистрации в ЦИК: каждая партия будет представлять всего пять тысяч подписей избирателей вместо прежних 25 тысяч. При этом, по словам Талаквадзе, значительно упростится процесс проверки подписей. Однако заявленные новшества в избирательной системе пока не спасают от падения рейтинга «Грузинской мечты». За год до парламентских выборов опросы населения показали достаточно негативное отношение к правящей партии. В популярности ей теперь лишь не намного уступает оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), электорат которого остается стабильным и составляет примерно 15-20 процентов избирателей. Да и вообще, если брать суммарно другие оппозиционные организации, то они оказываются даже впереди «партии власти». И «Грузинской мечте» в последние годы все сложнее мобилизоваться, подтянуть ресурсы, принять решение, которое бы устраивало политических оппонентов и все слои населения. По мнению многих местных политологов, в 2020 году ее победа на парламентских выборах под большим вопросом, тем более что в результате известных событий в конце июня нынешнего года она была вынуждена идти на уступки своим оппонентам и согласилась на выборы по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Есть правда одна деталь: отменен будет и пятипроцентный барьер, что открывает дорогу в парламент представителям многочисленных мелких партий. Оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили вынуждена была с этим согласиться, но боится, что власти задумали для нее какую-то западню. В любом случае, правящая партия таким образом может заполучить союзников в лице депутатов из мелких партий. Исходя из данных последних опросов, «Грузинская мечта» может рассчитывать на 26 процентов голосов, ЕНД – на 22 процента, «Европейская Грузия» – на 7, а «Альянс патриотов» и Лейбористская партия - на 5. Это может означать что кресла в будущем парламенте распределятся примерно так: 31 на 34, то есть хоть и совсем немного, но все же в пользу оппозиции.