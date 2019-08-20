Снова выборы в Грузии… Еще одно сражение Саакашвили с Иванишвили экспертная оценка
Парламентские выборы в Грузии запланированы на осень 2020 года. Правящая «Грузинская мечта» рассчитывает до того времени утвердить поправки в Конституцию, которые предусматривают переход со смешанной на пропорциональную систему выборов.
На пропорциональной системе давно настаивала грузинская оппозиция, и теперь она, наконец, обретает реальность. Проект изменений в избирательную систему представил председатель парламента страны Арчил Талаквадзе. Как считает спикер, внесение задуманных поправок поможет решению многих спорных вопросов.
Главным же нововведением станет количество подписей, необходимых партиям для регистрации в ЦИК: каждая партия будет представлять всего пять тысяч подписей избирателей вместо прежних 25 тысяч. При этом, по словам Талаквадзе, значительно упростится процесс проверки подписей.
Однако заявленные новшества в избирательной системе пока не спасают от падения рейтинга «Грузинской мечты». За год до парламентских выборов опросы населения показали достаточно негативное отношение к правящей партии. В популярности ей теперь лишь не намного уступает оппозиционное «Единое национальное движение» (ЕНД), электорат которого остается стабильным и составляет примерно 15-20 процентов избирателей. Да и вообще, если брать суммарно другие оппозиционные организации, то они оказываются даже впереди «партии власти».
И «Грузинской мечте» в последние годы все сложнее мобилизоваться, подтянуть ресурсы, принять решение, которое бы устраивало политических оппонентов и все слои населения. По мнению многих местных политологов, в 2020 году ее победа на парламентских выборах под большим вопросом, тем более что в результате известных событий в конце июня нынешнего года она была вынуждена идти на уступки своим оппонентам и согласилась на выборы по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Есть правда одна деталь: отменен будет и пятипроцентный барьер, что открывает дорогу в парламент представителям многочисленных мелких партий.
Оппозиция во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили вынуждена была с этим согласиться, но боится, что власти задумали для нее какую-то западню. В любом случае, правящая партия таким образом может заполучить союзников в лице депутатов из мелких партий.
Исходя из данных последних опросов, «Грузинская мечта» может рассчитывать на 26 процентов голосов, ЕНД – на 22 процента, «Европейская Грузия» – на 7, а «Альянс патриотов» и Лейбористская партия - на 5. Это может означать что кресла в будущем парламенте распределятся примерно так: 31 на 34, то есть хоть и совсем немного, но все же в пользу оппозиции.
Да и многие грузинские эксперты считают, что после событий 21 июня ситуация резко изменилась в пользу оппозиции. Однако и сегодня ее акции уже не собирают огромное число участников. А главное – оппозиция потеряла свой основной медийный рупор, телекомпанию «Рустави-2». Это для нее мощный удар.
Основатель и председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили предвидит, что по новой избирательной системе добиться большинства мест в парламенте будет сложной, но реализуемой задачей. Для этого «Грузинская мечта» будет сотрудничать со всеми партиями, за исключением бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
Считая будущие выборы судьбоносными, политолог Рамаз Сакварелидзе полагает, что победителем будет все-таки «Грузинская мечта». «Шансы оппозиции на победу в 2020 году выглядят уже не столь убедительными, как это казалось еще два месяца назад. Хотя свой далеко не последний, но решительный бой дать властям она еще сможет. Не исключено, что после выборов-2020 правящей партии придется искать союзников для создания коалиционного правительства. Пока в качестве главного союзника видится «Альянс патриотов», возможно, партия Нино Бурджанадзе «Демократическое движение – Единая Грузия», а есть еще «Грузинский марш» российского бизнесмена Левана Васадзе. Нельзя исключить, что изменит свою позицию и лейборист Шалва Нателашвили. Такое с ним прежде случалось. Так что шансы у «Грузинской мечты» сохранить свои позиции остаются довольно высокими», - уверен он.
В целом соглашаясь с ним, другой грузинский политолог - Георгий Хухашвили, вместе с тем считает, что даже при большинстве в парламенте «Грузинской мечте» придется нелегко.
«У нее не осталось союзников, поскольку «Грузинская мечта» избавилась от всех прозападных партнеров. Единственным очевидным союзником может оказаться лишь пророссийский «Альянс патриотов». «Мечте» недостаточно просто пройти в парламент, она намерена сохранить монополию над финансовыми и административными ресурсами, чтобы сформировать свое правительство", - считает Хухашвили. А в блоке с партией «Альянс патриотов» ее политическое будущее представляется весьма туманным», - сказал Хухашвили haqqin.az.