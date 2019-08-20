Синоптики обещают 40-градусную жару
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха ночью 22-25 градуса, днем 33-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 25-30%.
На пляжах Апшерона северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура морской воды составит 26-28 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Вечером местами возможны грозы, кратковременные дожди. Утром будет туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 35-40 градусов, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, преобладание завтра в Баку и на Апшеронском полуострове умеренного ветра на фоне высокой температуры может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.