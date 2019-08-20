Мужчине не разрешили вывезти из Красноярска в Баку миллионы

Как сообщает "Комсомольская правда", в аэропорту Красноярска задержали 52-летнего мужчину, в багаже которого оказалось свыше 19 тысяч долларов США, 802 900 рублей и 100 азербайджанских манатов. Мужчина не сообщил таможенникам, что у него крупная сумма денег.

Дело по ч. 1 ст. 200.1 (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере) передано в суд. Санкция статьи предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег, ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на тот же срок.

К провозу без письменного декларирования разрешена сумма, эквивалентная 10 тысячам долларов США, сказали в красноярской таможне. Провозимые же мужчиной средства в сумме превышали 22 тысячи долларов США. По российским законам это является контрабандой денежных средств в крупном размере.