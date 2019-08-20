Путин поручил подготовить симметричный ответ США

Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением после совещания с членами Совета безопасности на тему последних ракетных испытаний США, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского государства, американская сторона, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «развязала себе руки для развертывания в разных регионах мира запрещенных ракет». «Единственной целью США являлось прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД и изначальное намерение выйти из него», — сказал Путин.

По словам российского президента, США запустили пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией этого соглашения, но Москва и ранее располагала сведениями о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.

В связи с действиями США Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу. Россия, как подчеркнул глава государства, будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке.