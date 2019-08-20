Площадь мечети - более 5 га. Она станет самой крупной в Европе, здание вместит свыше 30 тыс. человек, а прилегающая территория - до 70 тыс.

В Чеченской Республике в городе Шали проходит торжественная церемония открытия мечети "Гордость мусульман". В ней участвуют гости из десятков мусульманских стран, известные в исламском мире ученые и богословы.

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова, курирующий строительство мечетей в республике, Амрудди Эдильгириев рассказал, что открытие приурочено к дню рождения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Мечеть расположена в центре города, рядом с высотным комплексом "Шали-сити". Четыре минарета имеют высоту 63 м, а центральный купол - более 40 м. Территория украшена 12 фонтанами в восточном стиле и мраморными беседками, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Она напоминает ботанический сад, где высажены около 2 тыс. деревьев различных пород и 48 видов роз.

Эдильгириев также сказал, что мечеть станет привлекательной для туристов. Белый мрамор, использованный в строительстве, добывают только на греческом острове Тасос. По словам Эдильгириева, таким же мрамором украшен пол вокруг главной святыни мусульман в Мекке - Каабы. Роспись под куполами и на стенах выполнена вручную мастерами из Турции и Узбекистана с использованием чистого золота.

Самым ярким украшением главного зала мечети советник главы Чечни назвал восьмиметровую люстру в форме лотоса весом около 3 т. Она сделана по специальному заказу в Турции, в ней более 400 лампочек, кристаллы Swarovski и золото, сообщил он.

Автор проекта мечети - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев - заявил, что проект корректировался с учетом предложений и замечаний главы Чечни.