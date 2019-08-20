В Баку автомобиль упал с моста: трое пострадавших

В Баку автомобиль упал с Мардакянского моста, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, в результате падения автомобиля травмы различной степени тяжести получили трое человек, среди которых – один ребенок. Все пострадавшие – члены одной семьи.

Раненые были доставлены в Третью городскую клиническую больницу. Там 33-летнему мужчине был поставлен диагноз ушиб грудной клетки, 31-летней женщине – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, 4-летнему мальчику – ушиб левого бедра.

По факту ведется расследование.