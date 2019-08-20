Кремль: Повторение Чернобыля невозможно

В России невозможна ситуация с замалчиванием аварии, как это было на Чернобыльской АЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последствия взрыва на военном полигоне под Северодвинском, передает РИА Новости.

По его словам, повторение ситуации, сложившейся вокруг катастрофы в Чернобыле, невозможно по ряду факторов: множественность источников, по которым президент получает информацию, и скорость обмена информацией внутри страны и из-за рубежа, пишет «Лента.ру».