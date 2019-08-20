Кремль: Повторение Чернобыля невозможно

В России невозможна ситуация с замалчиванием аварии, как это было на Чернобыльской АЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последствия взрыва на военном полигоне под Северодвинском, передает РИА Новости.

По его словам, повторение ситуации, сложившейся вокруг катастрофы в Чернобыле, невозможно по ряду факторов: множественность источников, по которым президент получает информацию, и скорость обмена информацией внутри страны и из-за рубежа, пишет «Лента.ру».

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области России произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, устройство также загорелось. Погибли два специалиста Минобороны РФ и пять сотрудников «Росатома». После взрыва в СМИ появились сообщения о том, что российские власти преуменьшают последствия произошедшего. В частности, сообщалось, что врачи не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших. Кроме того, после аварии на военном полигоне на сайте Росгидромета появилось сообщение о превышении мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в районе Северодвинска. Эксперты тогда отмечали, что кратковременное превышение уровня радиации не представляло опасности для местных жителей. Президент России Владимир Путин также заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона нет.

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