В Ереване за коррупцию арестован полковник военной полиции

В Ереване арестован начальник отделения Военной полиции минобороны Армении по обвинению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, передает «Спутник-Армения».

Отмечается, что будучи должностным лицом, М.М. скрыл некоторые факты из биографии некоего лица, объявленного в розыск в России. Тем самым М.М. оказал содействие в получении указанным лицом гражданства Армении.

"Будучи сотрудником органа следствия, а с 30.11.2015 года возглавив его, М.М. злоупотребил своими полномочиями. В октябре 2014 года он узнал о том, что сын (В.М.) его знакомого гражданина России (Э.М.) находится в розыске и укрывается в Армении. Полковник скрыл этот факт", — говорится в сообщении.

Затем он договорился с отцом беглого преступника о том, что предоставит В.М. армянское гражданство и военный билет. В общей сложности, с октября 2014 года по январь 2016-го полковник получил взятку (наличными и через банк) в размере 6.000.000 рублей (около 45 тысяч долларов).

Кроме того, в ноябре 2015 года полковник потребовал у В.М. 1.000.000 рублей, пригрозив расправиться с родителями последнего и отобрать имущество в российском городе Находка.

На основании полученных доказательств было возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса Армении (злоупотребление полномочиями, укрывательство преступления, получение взятки и вымогательство).

Начальнику отделения Военной полиции минобороны Армении выдвинуто обвинение. В качестве меры пресечения избран арест.

Предварительное следствие продолжается.