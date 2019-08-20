Эрдоган и Путин обсудили ожесточенные бои в Идлибе

Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как заявил во время разговора турецкий лидер, нарушения перемирия в Идлибе вредят усилиям по урегулированию кризиса в Сирии.

Главы двух государств, с учетом предстоящего в сентябре V саммита стран - гарантов Астанинского процесса, рассмотрели и другие аспекты сирийского урегулирования, в том числе ведущуюся Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по созданию и запуску Конституционного комитета. Кроме того, президенты коснулись вопросов ближневосточной повестки дня и дальнейшего развития российского-турецкого сотрудничества.

Путин и Эрдоган условились о продолжении личных контактов.