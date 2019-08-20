Послы Колумбии и Перу в Азербайджане Антонио Димате Карденас и Милагрос Кастаньон Сеоане, а также временный поверенный в делах Чили в Азербайджане Габриэль Хара побывали в Агентстве по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Гости ознакомились с инновационным развитием, экосистемой в Азербайджане, деятельностью агентства, международными связями, реализуемыми проектами агентства. Председатель Правления Агентства по инновациям Турал Керимли проинформировал дипломатов об истории экономического развития Азербайджана, работе, проводимой в регионах, а также успешных стартапах и проектах.

В ходе встречи говорилось о возможностях взаимного сотрудничества, привлечении иностранных стартапов, проектов и инвесторов в Азербайджан, созданных для них возможностях и процедурах.

Послы поделились мнениями об инновационной экосистеме в своих странах, опыте зарубежных стран в этом направлении, удачных и неудачных примерах. Они также выразили готовность к сотрудничеству с Агентством по инновациям.