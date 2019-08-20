Теракт в Израиле: есть жертвы

В пятницу утром возле поселения Долев к северо-западу от Рамаллы (палестинский административный центр на Западном берегу реки Иордан) в результате срабатывания самодельного взрывного устройства три человека получили ранения. Военные блокировали дороги и ведут поиск нападавших, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Раненые были доставлены на военном самолете в больницу Иерусалима, однако 17-летняя девушка, получившая крайне тяжелые ранения скончалась, несмотря на усилия врачей. Ее отец и брат находятся в тяжелом состоянии, пишут израильские СМИ.

После получения информации о взрыве глава правительства Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание военно-политического кабинета с участием представителей силовых структур, в ходе которого обсуждался вопрос о действиях по розыску и нейтрализации террористов, осуществивших атаку с применением взрывного устройства.

Нетаньяху также выразил соболезнования родным погибшей девушки.