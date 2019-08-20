Бежавшего из Молдовы олигарха нашли в Израиле

Разыскиваемый в Молдове депутат и бизнесмен Илан Шор, муж певицы Жасмин, находится в Израиле, подтвердило МВД Израиля. Об этом сказал глава молдавского представительства Интерпола Виорел Центиу, сообщает Интерфакс.

15 августа парламент Молдовы лишил Шора депутатского иммунитета. 25 июля суд арестовал его заочно и объявил в розыск по обвинению в соучастии в выводе около $1 млрд из банковской системы страны.

Шор покинул Молдову 14 июня вместе с олигархом Виктором Плахотнюком, после того как Демократическая партия уступила власть и перешла в оппозицию.

Илан Шор был председателем совета директоров Bаncа de Economii, а также одним из основных акционеров этого банка и двух других учреждений - Banca Sociala и Unibank. В 2014 году из трех банков было незаконно вывезено за рубеж около $1 млрд, или более 20% ВВП Молдовы.