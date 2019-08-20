Китай ответил США: нефть и доллар падают

"Комитет по тарифам Госсовета КНР принял решение ввести дополнительные пошлины в 10% и 5%", — говорится в сообщении комитета по тарифам Госсовета.

Сборы на 5 078 наименований вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря соответственно. Этот шаг является ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов в те же дни. Кроме того, Пекин вновь введет доппошлины в размере 25% и 5% на американские автомобили и комплектующие, сообщил Минфин республики.

На этих новостях нефть эталонных марок перешла к падению. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,31 (2,19%) - до $58,61 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $1,43 (2,58%), до $53,92 за баррель.

Эти новости также спровоцировали некоторое снижение курса доллара по всему фронту, а вот реакция рынка акций США оказалась более резкой. В течение минуты после появления данных сообщений на информационных лентах фьючерсы на Dow Jones Industrial рухнули на 200 пунктов.