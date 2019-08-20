Аналитическая группа haqqin.az 17:38

Новое правительство Армении подготовило доклад под названием «Стратегия трансформации Армении до 2050 г.». Утвержденный 26 июля этого года предварительный доклад, предназначенный для экспертных консультаций, значится как «конфиденциальный». Но несмотря на всю секретность одна из копий его оказалась в распоряжении haqqin.az. Не будем вдаваться в подробности того, как секретный документ официального Еревана попал в СМИ страны, находящейся с ним в состоянии войны, а рассмотрим его суть. Даже поверхностное знакомство со «Стратегией трансформации Армении до 2050 г. наглядно демонстрирует видимое сходство со «Стратегическими дорожными картами по национальной экономике и основным секторам экономики», утвержденные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым еще в конце 2016 года. Безусловно, каждое государство должно формировать концептуальную стратегию своего долгосрочного развития, в том числе и экономической системы. У Армении в период правления клана карабахских полевых командиров подобной стратегии быть не могло по определению, ибо вся армянская экономика напоминала убыточное дотационное натуральное хозяйство, зависимое от безвозвратных инвестиционных вливаний диаспоры. Армянская экономика поглощала инвестиционный капитал диаспоры по принципу антропогенного разграбления национального капитала. В общем-то, примитивная командно-административная модель дуумвирата Кочарян-Саргсян, выраженная в получении средств на содержание армянского государства с целью их расхищения и предрешила участь оккупационного режима полевых командиров.

Однако, новому революционного правительству любви, рожденной революцией, следовало восполнить пробелы командиров - вот на свет и появилась состряпанная тонкая кипа изрисованной (она действительно больше изрисована, чем исписана) модулями бумаги. Замахнулись «севанские мальчики» Конечно же, весьма забавно, что официальному Еревану потребовалось придать 31-страничному красочно оформленному реферату гриф конфиденциальности. «Севанские мальчики» в армянском правительстве взялись за решение априори непосильной задачи – определить вектор развития мировой системы на 30 лет вперед! То есть, посредственные теоретики революции любви замахнулись на решение задачи, с которой плохо справились бы ведущие «мозговые центры» США и Китая. Как можно при скоротечности современного мира, неопределенности мироустройства, перманентного мирового энергетического кризиса и трансформации к новым источникам энергии, метаморфозы мировой экономической системы, где происходит деформации роли и места даже транснациональных компаний, определять место и развитие маленькой, сирой и обездоленной страны на 30 лет вперед?! Так ведь «севанские мальчики» к тому же прибегают к какой-то запутанной графике, обтекаемым и неконкретным цифрам, используя неуниверсальную кривую… Молодое армянское правительство запуталось, ибо народ в ожидании скорейшего претворения в жизнь обещанного на Театральной площади сказочно-феерического будущего. Пашинян сильно торопится, не понимая, что экономика этого не любит и не прощает.

Авторы документа указывают четыре фазы экономического развития своей страны. Из нынешней страны природных ресурсов Армения должна стать к 2030 году страной индустриальной. Экономический рост за этот период обеспечивается обрабатывающей и строительной промышленностью, развитием инфраструктуры, которые подпитываются репатриацией необходимой рабочей силы. Стоп! Так ведь природных ресурсов у страны явно недостаточно, чтобы на этой основе строить здание индустриальное, а репатриация рабочей силы еще более абсурдна при ужасающей статистике эмиграции армян из неисторической Родины, и особенно в отсутствии желания покинувших Армению граждан возвращаться в забытую страну. Дальше-больше. За следующую десятилетку (2030-2039) Армения должна стать страной знаний, что предполагает уменьшение доли традиционных секторов экономики в пользу основанных на знаниях. Авторам нужна страна с самым высоким числом предпринимателей, стартапов, ученых в сфере прикладных наук и патентов на каждый миллион населения, а также 3-8 обосновавшихся здесь глобальных компаний. И, наконец, к середине века власти видят Армению экспоненциальной, когда идет уже не простое арифметическое развитие, а ускоренное геометрическое. Цель - 5-15 экспоненциальных компаний, основанных в Армении; около 170 тыс. новых рабочих мест в экспоненциальном секторе экономики; вхождение Армении в тройку мировых лидеров по количеству экспоненциальных компаний на каждый миллион населения. И далее следует поиск мегацелей, из которых самые скромные – это безопасная Армения, массовая репатриация и интеграция, знаменитая, уважаемая и гостеприимная Армения, соединение с мировым армянством, безналичная и бестеневая экономика. Вот такие мегацели, каждую из которых легко оспорить и высмеять. По секрету всему Степанакерту Вернемся к программе азербайджанского правительства. Разработанная правительством Азербайджана «Стратегическая дорожная карта по национальной экономике и основным секторам экономики» составляет в целом более 600 страниц! И если легковесная армянская стратегия заглядывает на 30 лет вперед, то азербайджанская рассчитана до 2025 года, что отражает разумный подход авторов азербайджанского документа. И не случайно в наших документах четко расписаны все детали развития страны с указанием поставленных задач, сроков их выполнения и ответственных ведомств. А аппарат помощника президента по экономическим вопросам контролирует процесс их исполнения. И никакой конфиденциальности! Со всем этим легко ознакомиться на соответствующих официальных сайтах. Азербайджанские «Стратегические дорожные карты по национальной экономике и основным секторам экономики» высоко оценены международными институтами, что, видимо, и воодушевило Пашиняна на разработку стратегии и для Армении.

По сведениям армянского правительства, эта стратегическая дорожная карта прошла несколько уровней подготовки и консультаций, включая правительство и профильные министерства, обсуждения с фракциями Национального Собрания, консультации с президентом и премьер-министром страны. В ходе подготовки стратегии, за три летних месяца были проведены десять заседаний Комитета по реформам и пять встреч с премьером страны. В результате на свет появился вот этот самый «Капитал» армянских неомарксистов. Основные принципы стратегической трансформации, по замыслу их авторов, - это амбиция в противовес планированию, всесторонняя трансформация, повышение ценности, удвоенная скорость развития, а не наверстывание упущенного. Одни слова. Красивые, признаем, и даже умные, но совершенно пустые и легковесные, не подкрепленные программным обоснованием. Мировому армянству трудно отказать в амбициях, спору нет. Но Пашинян препрыгнул и перещеголял в этом смысле всех своих предшественников. Так, его стратегия ставит еще одну бредовую цель - в ближайшие 30 лет Армения должна войти в тридцатку ведущих стран мира по уровню жизни, конкурентоспособности в сфере инноваций, образования, здравоохранения, финансов, бороноспособности… Дальше – еще более фантастические показатели, с кратким содержанием которых хотелось бы ознакомить и читателей. Только прежде хотелось бы задаться еще одним вопросом из разряда армянской логики – обо всем этом премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа говорил в столице непризнанной «НКР» в рамках VII Всеармянских игр открытым текстом. А зачем ему надо было засекречивать документ, если через 10 дней суть его раскрывается, думается, подскажут факты? Пашиняну бы дотянуться до разгромленного войной Ирака Итак, до 2050 года Ереван намерен довести население Армении до 5 млн. человек, создать 1,5 млн. рабочих мест, решить проблему безработицы для 2,5 млн. человек и искоренить бедность. Превратить Армению в промышленную страну, в 15 раз увеличить ВВП, иметь как минимум 5 технологических компаний, стоимость которых превышает 10 млрд. долларов, и 10 тыс. работающих стартапов. Надо в 7 раз увеличить среднюю зарплату. По индексу боеспособности армии войти в первую двадцатку стран. Иметь одну из десяти самых эффективных разведывательных служб в мире. Обеспечить 100% доступность услуг здравоохранения и двадцатикратно увеличить финансирование данной сферы… Все это, конечно, вызывает гомерический смех даже у самых близких друзей Армении – ведь в соседней стране население сокращается с каждым годом, люди покидают ее из-за невыносимых условий жизни. Но это не может остановить явившегося народу Пашиняна. Он намерен в 20 раз увеличить финансирование науки и образования, довести число туристов в Армении до 15 млн. человек в год, а сборную страны по футболу объявить призером чемпионата Европы и даже мира. А заодно завоевать 25 олимпийских золотых медалей и звание чемпиона мира по шахматам. И если с засекреченным документом ознакомиться могут не все, то выступление Пашиняна со своими сверхамбициозными заявками никого не оставило равнодушным. И как бы чиновники не пытались убедить население во всесильности народной революции, более умные сторонники Воваевича просто бубнят, что это не конкретный план, а формирование стратегии, которую предстоит корректировать в сложнейшем процессе исполнения. А тем временем эксперты утверждают, что увеличить население республики до 5 млн. человек, даже за счет мигрантов, – еще одна неподъемная задача. Для этого нужны глубинные преобразования, взрывной рост всех ключевых сфер жизни. А пока, судя даже по официальной статистике самого армянского государства миграционное сальдо отрицательное, и неизвестно, когда эта тенденция будет сломлена.

И неплохо бы напомнить Пашиняну, что по прогнозам Фонда ООН по проблемам народонаселения, население Армении к 2050 году сократится на 150 тыс. человек. Поверьте, эта ведущая и авторитетная международная организация гораздо серьезнее новоиспеченного армянского правительства любви. Чикагские мальчики считают лучше, чем севанские. Над умопомрачительной стратегией Пашинян смеется даже бывший глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, расценивая план Пашиняна, как утопию - ведь темпы развития республики не позволяют ей достигнуть пятнадцатикратного роста ВВП в 2050 году. В лучшем случае, ВВП вырастет в четыре раза, долгосрочное развитие – это строящееся по камню здание. Но даже 15-кратный рост ВВП в течение 30 лет, о чем мечтает Пашинян, поднимет нищую страну с объемом до 186 млрд. долларов лишь до нынешних показателей Румынии, Алжира и разрушенного войной Ирака. Кроме того, для 5-миллионной страны это означает 37 тыс. долларов на душу населения, что соответствует сегодняшним показателям Литвы и Эстонии. А через 30 лет у них ведь тоже все будет получше, чем в Армении, не так ли? Так что Пашиняну для удовлетворения своих амбиций даже теоретически понадобится увеличить ВВП раз, наверное, в 100. А то концы с концами не сойдутся. Но так высоко замахнуться, видимо, даже ему как-то неудобно. Между Хрущевым и Горбачевым А теперь остановим свое внимание на еще одном спорном постулате «севанских мальчиков». Сможет ли Ереван повысить боеготовность армянской армии настолько, чтобы Вооруженные силы, втянутые в войну с Азербайджаном, вошли в двадцатку мощнейших армий мира? Для реализации этого замысла Армении непременно понадобится бюджет, превышающий нынешний, как минимум в 15-20 раз. Откуда же взять деньги, ведь нынешний военный бюджет Армении составляет всего-навсего 609 млн. долларов. Кстати, официальный Баку, не обременяющий себя столь ослепляющей перспективой, даже сегодня тратит на оборону в 5 раз больше денег. А соответствующий потенциал и темпы роста экономики Азербайджана все же намного выше. Статистика – упрямая вещь! И если за прошедшие 30 лет предшественники Пашиняна не смогли сравняться в своем развитии с соседней страной, то кто может гарантировать, что в грядущие 30 лет это смогут сделать он и его последователи?! Не выдерживает критики и сказочный пейзаж массового туристического паломничества в горную Армению. Пашинян удивляет еще одним своим вздором – оказывается, ежегодно, Армению будут посещать 15 миллионов? Даже Турция с ее огромной территорией, курортными регионами, развитой инфраструктурой и сильной экономикой, а также разветвленной и традиционной туриндустрией с трудом переваривает вдвое большее число туристов. Что может Армения предложить иностранным туристам? Утопающий в грязи Масис? Может нищий Иджеван? Лысые горы, разбитые дороги, банальный Севан, кавказский фольклор и смешанную кухню? А может войну в Карабахе? Какие 15 миллионов туристов? И неужели в Армении кто-то поверит в песчаные миражи Пашиняна? Популистский и конфиденциальный, но сюрный программный документ Пашиняна потому и всплыл в Степанакерте (Ханкенди), что новое армянское правительство осознает нарастающее недовольство разочарованной несбыточными развеянными мечтами серой толпы. Летят месяца, ушел год, но Пашинян ничего кроме иллюзорной надежды своей стране предложить не может. Его программа напоминает шапкозакидательские заверения Хрущева о том, что через 20 лет советский народ будет жить при коммунизме. Да, и конечно же, вспомнилось многообещавшее заклятое выступление Горбачева об отдельной квартире для каждой советской семьи к 2000 году. Однако спустя десятилетия, народы, чьи головы вскружили иллюзорными программами потеряли не только свою квартиру, но и большущую страну. Вот также и Пашинян трубит по сатирическому армянскому радио о ежемесячной зарплате каждому армянину в 5000 евро, а престарелому - пенсию в 2000 евро. Получше, чем в самой Германии!