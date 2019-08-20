Самолет-амфибия МЧС тушит пожар в Габале
На горячую телефонную линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в районе села Солгуджа в Габалинском районе в горной местности начался лесной пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
К тушению пожара привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны, личный состав войск Гражданской обороны, Северо-западного регионального центра МЧС, вертолет и самолет-амфибия BE 200 ÇS авиаотряда МЧС.
В настоящее время тушение пожара продолжается.
Будет предоставлена дополнительная информация.