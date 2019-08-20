Бабаева и Джафарова осудили за незаконный переход российской границы

В Ершовском районе Саратовской области двое граждан Азербайджана признаны виновными в незаконном пересечении государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, пишет издание «Четвертая власть».

Ильгар Бабаев и Алим Джафаров задержаны в 2018 году сотрудниками УФСБ и пограничниками. Оказалось, что мужчины ранее судимы за совершение тяжких преступлений на территории России, поэтому в отношении них действовал запрет на въезд в РФ. Установлено, что целью пересечения границы для граждан являлось продолжение противозаконной деятельности.

Суд назначил каждому из иностранцев год колонии строгого режима.

«Обращаем внимание жителей приграничных районов Саратовской области на необходимость проявления бдительности при обнаружении подозрительных незнакомых лиц на территории своих населенных пунктов и в окрестностях. При наличии информации просим обращаться в органы полиции и пограничной службы», - отметили в ФСБ.