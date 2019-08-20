С приложением Nar+ управляй аккаунтом еще легче!

Nar, который стремится всегда улучшать пользовательский опыт своих абонентов, представил новое мобильное приложение на пресс-конференции с представителями СМИ. Приложение «Nar+» позволит абонентам легко управлять своим аккаунтом, держать номер под постоянным контролем и быть в курсе всех услуг и продуктов.

С новым приложением, абоненты смогут всего за несколько секунд узнать о предлагаемых тарифах, подключиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить и обновить свои бонусы. Кроме того, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и баланс, получать информацию о роуминговых пакетах и активировать услугу всего одним кликом.

«Мы очень рады представить мобильное приложение «Nar+» нашим абонентам в качестве следующего этапа нашей стратегии, ориентированной на клиента. Это приложение предоставит нашим клиентам возможность контролировать баланс своего номера в режиме реального времени и в цифровом формате, наряду с выводом опыта пользователя на совершенно новый уровень путем предоставления удобства и гибкости в их жизни. Услуги связи, предоставляемые Nar, всегда разрабатываются с учетом потребностей наших клиентов. Наша миссия - стать надежным партнером для наших клиентов», - сказал Гахраман Казимов, директор по коммерции Nar.

Приложение «Nar+» также позволяет получить быструю и четкую информацию о потраченных суммах. Так, в разделе «История использования» отображаются затраты и суммы, вычитаемые за каждую услугу. Эти и другие функциональные блоки сводят к минимуму необходимость звонить в службу поддержки, предоставляя всю необходимую информацию, и тем самым экономя время абонентов. Если у клиента есть какие-либо вопросы, помощь предоставляется посредством онлайн-чата.

Отметим, что приложение Nar + можно загрузить из AppStore и PlayStore.