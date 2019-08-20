Убийцы стреляли в Мартиросяна, а попали в известного адвоката

По данным ассоциации, «неизвестные из автомобиля совершили обстрел из автоматического оружия». Адвокат погиб на месте. По сообщению местных СМИ, преступники расстреляли двоих людей.

Теперь же резонансное убийство известного адвоката Александра Иванова обрастает новыми деталями. По версии следствия, стреляли не в него, а в находившегося рядом Андроника Мартиросяна, пришедшего на свидание с сыном Арсеном. Именно Мартиросян, которого нападавшие ранили в правую руку, был целью злоумышленников, передает Sputnik Армения.

Украинские СМИ сообщают, что Мартиросян известен в криминальных кругах под прозвищем Андо. Отмечается, что Мартиросяну уже сделали операцию.

Это не первое покушение на Мартиросяна. В апреле этого была взорвана взрывчатка на лестнице подъезда, где он проживал. По данным местных СМИ, Андроник Мартиросян навещал в СИЗО своего сына Арсена, который подозревается в убийстве одного человека и ранении другого. Преступление было совершено три года назад в одном из ночных клубов города, но Арсен долгое время находился в розыске и только недавно был арестован.