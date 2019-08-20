Имран Хан: С Индией бессмысленно разговаривать

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью американскому изданию New York Times подробно рассказал об отношениях с Индией и о ситуации в Кашмире.

По сообщению пакистанского информагентства Dawn, глава правительства Пакистана отметил, что «нет смысла разговаривать с Индией»: «Я уже пытался говорить с Индией, но они приняли это за слабость».