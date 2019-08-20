Минобороны: «Бомбившие Ирак израильские дроны не вылетали из Азербайджана» громкое заявление
Заместитель командующего иракским военизированным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки.
Как сообщает haqqin.az, Абу Махди аль-Мухандэс обвинил США в том, что те ввели израильские дроны на территорию Азербайджана, с тем чтобы нацелить их на Иран и Ирак.
Аль-Мухандэс утверждает, что 20 августа, 12 августа и 19 июля склады вооружений «Аль-Хашд аш-Шааби» были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе.
По словам аль-Мухандэса, подразделения ПВО «Аль-Хашд аш-Шааби» отслеживают все полеты американских самолетов в воздушном пространстве Ирака и располагают данными о том, что американцы позволили в этом году четырем израильским беспилотным самолетам, вылетевшим с базы в Азербайджане, действовать в иракском воздушном пространстве.
Он сказал: «Некоторое время назад по этому вопросу я провел разбирательство в нашем генштабе, собрал информацию о бригадах коалиции, об их хранилищах оружия и боеприпасов и предоставил эту информацию нашим собратьям».
Отметим, что в отношении аль-Мохандэса введены санкции со стороны Соединенных Штатов, он считается главным союзником Ирана.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны в связи с заявлением заместителя командующего «Аль-Хашд аш-Шааби»: «Сообщения в зарубежных интернет-ресурсах о том, что США ввезли в Азербайджан израильские дроны, чтобы атаковать ими Иран и Ирак, не имеют под собой никаких оснований, это чистая ложь и распространена с целью дезинформации».