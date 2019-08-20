Заместитель командующего иракским военизированным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») Абу Махди аль-Мухандэс в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин» возложил на Израиль и США ответственность за недавние удары по складам этой группировки.

Как сообщает haqqin.az, Абу Махди аль-Мухандэс обвинил США в том, что те ввели израильские дроны на территорию Азербайджана, с тем чтобы нацелить их на Иран и Ирак.

Аль-Мухандэс утверждает, что 20 августа, 12 августа и 19 июля склады вооружений «Аль-Хашд аш-Шааби» были атакованы израильскими самолетами, действия которых были согласованы с командованием армии США в регионе.