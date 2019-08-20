Еще один чемпионат мира в Баку

На этом заседании было принято решение о проведении в Баку в 2022 году чемпионата мира по спортивной акробатике. Он пройдет с 11 по 13 марта.

Как известно, в этом году Баку примет чемпионат мира по художественной гимнастике, который стартует 16 сентября и будет иметь статус лицензионного на Олимпиаду-2020 в Токио. В следующем году в столице Азербайджана состоится чемпионат мира по спортивной аэробике, а в 2021-м – чемпионат мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Все эти соревнования примет Национальная гимнастическая арена.