Путин пригласил Ильхама Алиева на парад

Президент России Владимир Путин пригласил главу азербайджанского государства Ильхама Алиева посетить 9 мая 2020 года парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник в администрации российского президента, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

На парад приглашены все лидеры стран СНГ, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы президент России Владимир Путин также пригласил лидеров Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.