Посол Таджикистана на переговорах с Сафаром Мехтиевым

Сафар Мехтиев подчеркнул плодотворное сотрудничество и в таможенной сфере, ярким проявлением чего стало то, по его словам, что на различных международных мероприятиях и в проектах стороны выступают с единой платформы.

Поприветствовав гостя, глава ГТК рассказал о сотрудничестве между Азербайджаном и Таджикистаном, отметив, что исторически дружеские отношения между двумя странами заложили прочную основу для дальнейшего укрепления этого сотрудничества.

Председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев 23 августа встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Азербайджане Рустамом Соли, сообщает пресс-служба ГТК.

Было отмечено, что реформы, проводимые в стране под руководством президента Ильхама Алиева, способствуют успехам в деле совершенствования управления в таможенной сфере, упрощения таможенных процедур и обеспечения удовлетворенности граждан.

Председатель госкомитета также отметил, что таможня Азербайджана накопила значительный опыт в области применения информационных технологий, управления рисками, автоматизированных систем управления и делится этим опытом со своими таджикскими коллегами.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан Рустам Соли выразил удовлетворение состоянием сотрудничества с Азербайджаном и уверенность в том, что эти отношения и впредь будут эффективно развиваться.

Посол сказал, что экономические и политические связи между Азербайджаном и Таджикистаном стремительно развиваются, а деловой и эффективный диалог между таможенными органами двух стран вносит свой вклад в развитие этих связей.

Рустам Соли отметил, что таможенная служба Таджикистана заинтересована в использовании этого опыта с учетом нововведений в таможне Азербайджана, а также целесообразности обучения таджикских таможенников в Азербайджане.