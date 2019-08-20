Эрдоган едет в Россию однодневный визит
Во вторник, 27 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию, говорится в сообщении пресс-службы главы Турции.
"Президент 27 августа планирует совершить однодневный визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Цели визита и его подробности в сообщении не приводятся.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил визит турецкого лидера в Россию и его встречу с Владимиром Путиным 27 августа, сообщает ТАСС.
"Да", - сказал он в ответ на вопрос, запланирована ли у Путина встреча с Эрдоганом в этот день.