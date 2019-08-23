Госсекретаря США назвали «ядом американской дипломатии»
В отношении Пхеньяна сохранятся «самые строгие в истории санкции», если он отойдет от курса на денуклеаризацию, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Washington Examiner.
В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо резко раскритиковал американского госсекретаря, сообщает The Associated Press.
"Помпео - яд американской дипломатии. На повестке дня стоит диалог США - КНДР, а человек, возглавляющий переговорную группу, отпускает череду бессмысленных замечаний. От него нельзя ожидать ничего хорошего, у него нет ни стыда, ни совести", - цитирует Ли Ен Хо Центральное телеграфное агентство Кореи.
Северокорейский дипломат также счел госсекретаря США «злоумышленником», который мешает переговорам.
"США строят воздушные замки, что всего можно добиться санкциями. У нас два выхода: оставить наслаждаться их мечтой или заставить их очнуться. Мы готовы как к диалогу, так и к конфронтации", - добавил Ли Ен Хо.