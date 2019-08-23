Госсекретаря США назвали «ядом американской дипломатии»

В отношении Пхеньяна сохранятся «самые строгие в истории санкции», если он отойдет от курса на денуклеаризацию, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью Washington Examiner.

В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо резко раскритиковал американского госсекретаря, сообщает The Associated Press.