США и Китай обмениваются ударами в торговой войне
Президент США Дональд Трамп заявил, что 23 августа объявит ответные меры на ввод Китаем пошлин на импорт американских товаров объемом $75 млрд, передает RNS.
«Я отвечу на пошлины Китая сегодня днем. Это отличная возможность для Соединенных Штатов», — написал глава Белого дома в Twitter.
Отметим, ранее в пятницу Комиссия Государственного совета по таможенным тарифам КНР приняла решение о введении 5% и 10%-ных пошлин на импорт американских товаров общим объемом $75 млрд. Это стало ответом на решение Трампа ввести с 1 сентября новые тарифы в размере 10% на китайские товары на $300 млрд. Президент США пояснил, что дополнительные пошлины не включаются в те 25%-ные тарифы, которые ранее были введены на товары из Китая на общую сумму $250 млрд.