В Берлине застрелили уроженца Чечни

На месте происшествия были задействованы полицейский вертолет, а также водная полиция. На дне реки Шпрее, протекающей через Берлин, работали водолазы, которые искали там орудие убийства, пишет Дойче велле.

В Берлине неизвестный велосипедист застрелил мужчину, после чего скрылся. Об этом преступлении полиция Берлина сообщила в Twitter.

По информации газеты Bild, жертвой преступления стал чеченец-исламист, которого правоохранительные органы считали потенциально опасным для государственного строя. Полиция и прокуратура эти сведения пока не подтвердили.

В свою очередь медиакомпания rbb и газета Berliner Kurier сообщили, что правоохранительные органы задержали предполагаемого преступника и что при обыске у него была обнаружена "значительная сумма денег".

Интерфакс обращалось к берлинским полицейским за подробностями дела, но они отказались что-либо комментировать, сославшись на то, что расследование ведет прокуратура. Позже в Twitter полиции этого района немецкой столицы появилось сообщение о задержании подозреваемого. В нем также говорится, что никаких других сведений разглашать нельзя из-за нужд следствия.