Зариф: Иран не отдаст ни капли Каспия

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Норвегию на встрече с представителями иранской диаспоры заявил, что, пока он жив, «никто не посмеет отобрать хоть каплю Каспийского моря у иранцев». Об этом сообщает агентство IRNA.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Иран — это страна с 82-миллионным населением, она пережила войну и санкции.

За последние 40 лет Исламскую Республику не поддерживало ни одно иностранное государство. Иранцы твердо охраняют свою независимость и целостность, поэтому никто не смеет претендовать на иранскую сухопутную и морскую территорию, в том числе на его законную часть Каспийского моря, заявил Зариф.