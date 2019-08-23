Иванишвили строит армянский театр в Тбилиси

Лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", экс-премьер страны Бидзина Иванишвили финансирует строительство Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Петроса Адамяна. Об этом Sputnik Армения сказал художественный руководитель театра Армен Баяндурян.

Отмечается, что старое здание театра в Тбилиси было снесено в 2018 году. Изначально планировалось его реставрация, однако оно настолько обветшало, что авторы проекта решили снести его и построить на том же месте новый театр.

"Ориентировочно новый театр обойдется в 18 миллионов долларов. Финансирование полностью на себя взял бывший премьер-министр Грузии, лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, выделив средства из своего фонда "Карту", - сказал Баяндурян.

По его словам, уже заложен фундамент, возведен каркас. В строительных работах задействованы 40 рабочих, современная техника, используются лучшие стройматериалы.