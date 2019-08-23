Молодой чиновник приписал себе 34 года ради пенсии

В Дагестане 28-летний заместитель главы села завысил свой возраст на 34 года, чтобы получить пенсионные выплаты. Об этом сообщила прокуратура Левашинского района Дагестана.

По сведениям полиции, чиновник приписал себе 34 года и оформил фальшивую трудовую книжку, в которую внесены сведения о его «работе» в колхозе в 1985-1996 годах, пишет «Вестник Кавказа».

В начале 2018 года он подал заявление о назначении трудовой пенсии по старости, и с этого момента незаконно получил более 155 тыс рублей.

Против чиновника открыто уголовное дело о мошенничестве. Сотрудников органов, выдававших ему фальшивые документы, обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.