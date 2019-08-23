Дания усиливает оборону Гренландии

В офисе датского премьера заявили, что лидеры говорили поздно в четверг, а местные СМИ сообщили, что звонок был "конструктивным". У премьера также заявили, что детали дискуссии обнародованы не будут.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, на этой неделе отменившим визит в Копенгаген из-за нежелания Дании продавать Гренландию, сообщает Associated Press.

Тем временем Дания и ее автономия Гренландия договорились усилить сотрудничество в области безопасности и обороны, ссылаясь на растущую стратегическую роль Арктического региона, поскольку таяние льда открывает новые торговые пути и улучшает доступ к природным ресурсам острова, сообщает Bloomberg.

"Присутствие командования обороны Дании в Арктике и северной Атлантике будет еще важнее в последующие годы, поскольку геополитическое значение Арктики растет", - сказано в заявлении Минобороны Дании. В заявлении также говорится о визите Метте Фредериксен в Гренландию после дипломатической схватки с США.

Соглашение, объявленное в пятницу в Копенгагене, предусматривает планы проведения совместных военных учений и учений чрезвычайных служб. Министр обороны Дании Трине Брамсен заявил, что правительство под руководством социал-демократов также рассматривает возможность направить больше военных кораблей.

Гренландия богата нефтью и редкими минералами и является домом для американской военной базы. Остров получил автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году получил самоуправление. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.