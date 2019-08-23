Трамп назвал главных врагов США

Президент США Дональд Трамп снова подверг критике Федеральную резервную систему (американский Центробанк), а также задался вопросом, кто является большим врагом для американской экономики, передает «Росбалт».

В своем твиттере глава американского государства высказал мнение, что «как обычно, ФРС ничего не сделала». «Невероятно, что они могут «говорить», не зная и не спрашивая, что я делаю, о чем будет объявлено в ближайшее время. У нас очень сильный доллар и очень слабая ФРС», — полагает Трамп.

Президент также порассуждал на тему врагов страны, задавшись «единственным вопросом: «Кто больший враг США — Джей Пауэлл или председатель Си».

Отметим, что Китай в пятницу объявил о введении с 1 сентября и 15 декабря дополнительных пошлин в 10% и 5% на американские товары объемом импорта в 75 миллиардов долларов в год, а также о возобновлении взимания пошлин на американские автомобили и комплектующие в 25% и 5%.