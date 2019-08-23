Deutsche Bank наказали за прием на работу родственников российских чиновников

Нарушением в SEC считают то, что банк принимал на работу родственников чиновников из России и Китая, несмотря на то, что те не соответствовали его требованиям, передает РБК.

Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии - Deutsche Bank выплатит $16 млн, чтобы урегулировать претензии Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с нарушением банком американского Закона о коррупции за рубежом, сообщает Reuters.

В документе, в частности, отмечается, что в 2009 году неназванный заместитель одного из российских министров попросил принять его дочь на работу в московское, лондонское или нью-йоркское отделение Deutsche Bank. В итоге та получила работу в Москве, а затем была переведена в Лондон. В 2010 году работу в Deutsche Bank получил сын главы неназванной российской госкомпании. Вскоре после приема на работу в Москве он был переведен в лондонское отделение банка по программе обучения персонала. Однако через два месяца руководство лондонского подразделения потребовало уволить его, так как он не ходил на работу и жульничал на экзаменах.

Deutsche Bank не стал ни признавать, ни опровергать выводы комиссии, согласившись оплатить штраф и пообещав принять меры для «улучшения практики в сфере найма».

Deutsche Bank по данным Совета по финансовой стабильности является одним из 30 важнейших транснациональных банков, его представительства расположены в 76 странах мира: Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Сидней, Москва и так далее. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.