В Ереване бьют тревогу: «Турция создаст третью военную базу в Нахчыване»
В последние годы Турция создала две военные базы за пределами своих границ - в Судане и Катаре. В свете расширения турецкого военно-политического влияния в Азии и формирования новой восточной политики усиливается версия о возможности создания в Нахчыване (Азербайджан) третьей турецкой военной базы.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении академик Рубен Сафрастян.
«Меня очень интересовал первоисточник этой информации, и, по-моему, я смог найти его. В сентябре 2018 года в одной малоизвестной турецкой газете была опубликована статья, где говорилось об обсуждении создания турецкой военной базы в Нахчыване. Видимо, это был намеренный слив с целью зондажа», - сказал армянский ученый, не скрывающий своей тревоги по поводу усилий Турции по укреплению своих позиций в регионе.
Сафрастян добавил, что в последние годы военное сотрудничество между Баку и Анкарой на территории Нахчывана резко усилилось, проводятся совместные учения, и все это указывает на активизацию Турции на нахчыванском направлении.
«Исходя из анализа всех этих факторов, можно предположить, что турецкая военная база в Нахчыване находится в стадии подготовки. Это произойдет не скоро, но подготовка идет полным ходом. Основная цель Анкары геополитическая, и вытекает из российско-турецкой конкуренции на Южном Кавказе», - подчеркивает Сафрастян.
Армянский академик не исключает, что одной из целей Турции является установление баланса со 102-й российской базой в Гюмри.
«Конечно, база также будет дополнительным рычагом воздействия на Армению. Но все это произойдет в будущем. Турция в настоящее время задействована в ближневосточных делах, и этот вопрос сейчас для нее не актуален. На мой взгляд, Россия в конфиденциальном порядке уже выразила Турции свое недовольство, что привело к снижению активности Анкары в Нахчыване. Но геополитические цели Турции остаются прежними», - продолжил свои соображения армянский академик.
Отметим, что в последние годы Азербайджан многократно увеличил свое военное присутствие в Нахчыване. Отдельная общевойсковая армия в Нахчыване оснащена самыми современными и мощными системами вооружения, средствами нападения. Соединения Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване регулярно проводят военные учения, в том числе совместные с турецкой армией. Увеличение военной мощи Азербайджана в Нахчыване вызывает серьезную обеспокоенность в военно-политических кругах Армении.