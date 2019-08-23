В Ереване бьют тревогу: «Турция создаст третью военную базу в Нахчыване»

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении академик Рубен Сафрастян.

В последние годы Турция создала две военные базы за пределами своих границ - в Судане и Катаре. В свете расширения турецкого военно-политического влияния в Азии и формирования новой восточной политики усиливается версия о возможности создания в Нахчыване (Азербайджан) третьей турецкой военной базы.

«Меня очень интересовал первоисточник этой информации, и, по-моему, я смог найти его. В сентябре 2018 года в одной малоизвестной турецкой газете была опубликована статья, где говорилось об обсуждении создания турецкой военной базы в Нахчыване. Видимо, это был намеренный слив с целью зондажа», - сказал армянский ученый, не скрывающий своей тревоги по поводу усилий Турции по укреплению своих позиций в регионе.

Сафрастян добавил, что в последние годы военное сотрудничество между Баку и Анкарой на территории Нахчывана резко усилилось, проводятся совместные учения, и все это указывает на активизацию Турции на нахчыванском направлении.

«Исходя из анализа всех этих факторов, можно предположить, что турецкая военная база в Нахчыване находится в стадии подготовки. Это произойдет не скоро, но подготовка идет полным ходом. Основная цель Анкары геополитическая, и вытекает из российско-турецкой конкуренции на Южном Кавказе», - подчеркивает Сафрастян.

Армянский академик не исключает, что одной из целей Турции является установление баланса со 102-й российской базой в Гюмри.

«Конечно, база также будет дополнительным рычагом воздействия на Армению. Но все это произойдет в будущем. Турция в настоящее время задействована в ближневосточных делах, и этот вопрос сейчас для нее не актуален. На мой взгляд, Россия в конфиденциальном порядке уже выразила Турции свое недовольство, что привело к снижению активности Анкары в Нахчыване. Но геополитические цели Турции остаются прежними», - продолжил свои соображения армянский академик.

Отметим, что в последние годы Азербайджан многократно увеличил свое военное присутствие в Нахчыване. Отдельная общевойсковая армия в Нахчыване оснащена самыми современными и мощными системами вооружения, средствами нападения. Соединения Отдельной общевойсковой армии в Нахчыване регулярно проводят военные учения, в том числе совместные с турецкой армией. Увеличение военной мощи Азербайджана в Нахчыване вызывает серьезную обеспокоенность в военно-политических кругах Армении.