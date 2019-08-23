Президент Грузии просит Евросоюз защитить страну от России
Грузии необходима помощь международных партнеров «в вопросах оккупации», которая должна быть выражена в формате переговоров, имеющих политическое значение. Об этом сказала президент Саломе Зурабишвили, выступая на ежегодной конференции имени Валдаса Адамкуса «Балтийский путь — лучший путь» в Литве.
По мнению главы грузинского государства, Тбилиси не должен быть удовлетворен лишь Женевскими переговорами.
«На сегодняшний день незаконная бордеризация, оккупация территорий, ограничение свободы передвижения ставит Россию в противостояние с принципами, заложенными в международных отношениях. Это уважение прав человека, международного правосудия, свобода передвижения. Нам нужна поддержка партнеров, чтобы вовлеченность международных организаций была более эффективной. Это необходимо для преодоления конфликта и оккупации», — приводит слова Зурабишвили EADaily.
Президент полагает, что европейские лидеры должны убедить Россию отказаться от «применения силы и угроз» в отношении Грузии.