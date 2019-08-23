Президент Грузии просит Евросоюз защитить страну от России

Грузии необходима помощь международных партнеров «в вопросах оккупации», которая должна быть выражена в формате переговоров, имеющих политическое значение. Об этом сказала президент Саломе Зурабишвили, выступая на ежегодной конференции имени Валдаса Адамкуса «Балтийский путь — лучший путь» в Литве.

По мнению главы грузинского государства, Тбилиси не должен быть удовлетворен лишь Женевскими переговорами.