Огонь уничтожает «легкие планеты» фото
Пожары катастрофических размеров бушуют в лесах Амазонки, которые называют «легкими планеты», поскольку эти леса производят порядка 20% кислорода на Земле. За неделю космические спутники обнаружили почти десять новых очагов, погибло более 744 тыс гектаров леса и сельхозугодий.
В бразильских штатах Амазонас и Акри действует чрезвычайное положение. Дым от пылающих лесов добрался до крупнейшего города Южного полушария - Сан-Паулу, передает Мир 24.
Экологи объясняют увеличение числа пожаров политикой президента Жаира Болсонару, при котором вырубка лесов Амазонии приобрела катастрофические размеры, что нарушило экологическое равновесие.
Свою помощь в тушении Бразилии предложили уже Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал происходящее в Бразилии международным кризисом и призвал обсудить ситуацию на саммите G7, который пройдет 24–26 августа. Жаир Болсонару в ответ назвал это внутренним делом Бразилии и других стран, на чьей территории находятся леса Амазонии