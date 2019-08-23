США откроют генконсульство в Гренландии?

Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генконсульства страны в Гренландии, сообщает Associated Press со ссылкой на копию письма.

По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдеп объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.