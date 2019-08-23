США откроют генконсульство в Гренландии?
Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генконсульства страны в Гренландии, сообщает Associated Press со ссылкой на копию письма.
По данным агентства, инициативу по открытию генконсульства Госдеп объясняет планами по расширению присутствия США в Арктике.
Генконсульство США впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании, затем было закрыто в 1953-м. Новое генконсульство США планируют открыть в 2020 году в Нууке, столице острова, территория которого находится в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии.
16 августа президент Дональд Трамп заявил, что США были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители острова отказались обсуждать продажу автономии. На этой неделе Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию.