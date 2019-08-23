Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Республиканский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 3, произошло в 01:38 по местному времени на глубине 40 километров.
Подземные толчки не ощущались.
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает Республиканский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 3, произошло в 01:38 по местному времени на глубине 40 километров.
Подземные толчки не ощущались.
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