Землетрясение на Каспии

В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщает Республиканский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 3, произошло в 01:38 по местному времени на глубине 40 километров.

Подземные толчки не ощущались.

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