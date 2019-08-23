Российские подлодки провели пуски баллистических ракет
Подлодки "Тула" и "Юрий Долгорукий" ВМФ России провели пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря, передает РИА Новости.
Макеты боевых блоков выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах "Чижа" в Архангельской области и "Кура" на полуострове Камчатка.
В Минобороны подчеркнули, что в ходе пусков были подтверждены технические характеристики ракет и работоспособность систем корабельных ракетных комплексов.